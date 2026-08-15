Hive AI 今日價格

Hive AI (BUZZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 BUZZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUZZ。

Hive AI 目前市值在 $ 302,250 排名第 #-，流通供應量為 999.83M BUZZ。過去 24 小時內，BUZZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.185533，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUZZ 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -3.94%。過去一天，總交易量達到 $ 105.80。

Hive AI（BUZZ）市場資訊

市值 $ 302.25K$ 302.25K $ 302.25K 成交量（24H） $ 105.80$ 105.80 $ 105.80 完全稀釋市值 $ 302.25K$ 302.25K $ 302.25K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,828,541.425295 999,828,541.425295 999,828,541.425295

Hive AI 的目前市值為 $ 302.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 105.80。BUZZ 的流通量為 999.83M，總供應量是 999828541.425295，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 302.25K。