HITDEX（HIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0,00189769$ 0,00189769 $ 0,00189769 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -%0,17 漲跌幅（1D） -%1,86 漲跌幅（7D） +%37,94 漲跌幅（7D） +%37,94

HITDEX（HIT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，HIT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。HIT 的歷史最高價為 $ 0,00189769，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，HIT 在過去 1 小時內的價格變動為 -%0,17，過去 24 小時內變動為 -%1,86，過去 7 天內累計變動為 +%37,94。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HITDEX（HIT）市場資訊

市值 $ 69,43K$ 69,43K $ 69,43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 174,68K$ 174,68K $ 174,68K 流通量 395,82M 395,82M 395,82M 總供應量 995.824.102,4830385 995.824.102,4830385 995.824.102,4830385

HITDEX 的目前市值為 $ 69,43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HIT 的流通量為 395,82M，總供應量是 995824102.4830385，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 174,68K。