HitBTC 價格 (HIT)
今天 HitBTC (HIT) 的實時價格爲 0.275142 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HitBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.85M USD
- HitBTC 當天價格變化爲 +1.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，HitBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00450838。
在過去30天內，HitBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055408371。
在過去60天內，HitBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0250169836。
在過去90天內，HitBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04156020037867184。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00450838
|+1.67%
|30天
|$ +0.0055408371
|+2.01%
|60天
|$ +0.0250169836
|+9.09%
|90天
|$ +0.04156020037867184
|+17.79%
HitBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
+1.67%
-0.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 HIT 兌換 AUD
A$0.43747578
|1 HIT 兌換 GBP
￡0.22286502
|1 HIT 兌換 EUR
€0.26413632
|1 HIT 兌換 USD
$0.275142
|1 HIT 兌換 MYR
RM1.22163048
|1 HIT 兌換 TRY
₺9.8088123
|1 HIT 兌換 JPY
¥42.922152
|1 HIT 兌換 RUB
₽27.1702725
|1 HIT 兌換 INR
₹23.80528584
|1 HIT 兌換 IDR
Rp4,437.77357226
|1 HIT 兌換 PHP
₱16.08755274
|1 HIT 兌換 EGP
￡E.13.83413976
|1 HIT 兌換 BRL
R$1.65635484
|1 HIT 兌換 CAD
C$0.39345306
|1 HIT 兌換 BDT
৳33.31694478
|1 HIT 兌換 NGN
₦426.57465396
|1 HIT 兌換 UAH
₴11.59173246
|1 HIT 兌換 VES
Bs15.13281
|1 HIT 兌換 PKR
Rs76.29962802
|1 HIT 兌換 KZT
₸143.3764962
|1 HIT 兌換 THB
฿9.31080528
|1 HIT 兌換 TWD
NT$9.01365192
|1 HIT 兌換 CHF
Fr0.2476278
|1 HIT 兌換 HKD
HK$2.14060476
|1 HIT 兌換 MAD
.د.م2.74591716