Hipo Staked GRAM 今日價格

Hipo Staked GRAM (HGRAM) 今日實時價格為 $ 1.51，過去 24 小時內變化了 21.19%。目前 HGRAM 兌 USD 的匯率為 $ 1.51 每 HGRAM。

Hipo Staked GRAM 目前市值在 $ 10,465,105 排名第 #-，流通供應量為 6.95M HGRAM。過去 24 小時內，HGRAM 的交易價格在 $ 1.2（低點）和 $ 1.52（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.35，而歷史最低價為 $ 0.63713。

短期表現方面，HGRAM 在過去一小時內波動了 -0.32%，過去7 天內波動了 +4.99%。過去一天，總交易量達到 $ 176.36。

Hipo Staked GRAM（HGRAM）市場資訊

市值 $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M 成交量（24H） $ 176.36$ 176.36 $ 176.36 完全稀釋市值 $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M 流通量 6.95M 6.95M 6.95M 總供應量 7,199,544.255520286 7,199,544.255520286 7,199,544.255520286

Hipo Staked GRAM 的目前市值為 $ 10.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 176.36。HGRAM 的流通量為 6.95M，總供應量是 7199544.255520286，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.84M。