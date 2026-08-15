Hifi Finance 今日價格

Hifi Finance (HIFI) 今日實時價格為 $ 0.00155238，過去 24 小時內變化了 20.38%。目前 HIFI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00155238 每 HIFI。

Hifi Finance 目前市值在 $ 214,676 排名第 #-，流通供應量為 138.29M HIFI。過去 24 小時內，HIFI 的交易價格在 $ 0.00128861（低點）和 $ 0.00155256（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.63，而歷史最低價為 $ 0.00127923。

短期表現方面，HIFI 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -11.11%。過去一天，總交易量達到 $ 57.28。

Hifi Finance（HIFI）市場資訊

市值 $ 214.68K$ 214.68K $ 214.68K 成交量（24H） $ 57.28$ 57.28 $ 57.28 完全稀釋市值 $ 220.41K$ 220.41K $ 220.41K 流通量 138.29M 138.29M 138.29M 總供應量 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

Hifi Finance 的目前市值為 $ 214.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.28。HIFI 的流通量為 138.29M，總供應量是 141983852.2538834，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 220.41K。