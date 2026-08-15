hi Dollar 今日價格

hi Dollar (HI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 25.53%。目前 HI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HI。

hi Dollar 目前市值在 $ 1,194,501 排名第 #-，流通供應量為 65.86B HI。過去 24 小時內，HI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.57，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -25.52%。過去一天，總交易量達到 --。

hi Dollar（HI）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 流通量 65.86B 65.86B 65.86B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

hi Dollar 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HI 的流通量為 65.86B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.81M。