hi Dollar 價格 (HI)
hi Dollar (HI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 25.53%。目前 HI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HI。
hi Dollar 目前市值在 $ 1,194,501 排名第 #-，流通供應量為 65.86B HI。過去 24 小時內，HI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.57，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，HI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -25.52%。過去一天，總交易量達到 --。
hi Dollar 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HI 的流通量為 65.86B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.81M。
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-25.53%
-25.52%
-25.52%
今天內，hi Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，hi Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，hi Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，hi Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-25.53%
|30天
|$ 0
|-36.32%
|60天
|$ 0
|-37.99%
|90天
|--
|--
在 2040 年，hi Dollar 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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hi Dollar 是什麼？
hi 正在利用區塊鏈技術，打造由社群驅動的服務。hi 的成員是這個生態系統的關鍵利益相關者，公司致力於最大化成員價值——而非追求利潤。
hi Dollar 有何獨特之處？
我們的第一款產品是一款數位錢包，透過社交即時通訊工具（最初為 Telegram 和 WhatsApp，接下來將支援 LINE、Facebook Messenger 等）為成員提供最流暢的支付體驗。如需更多資訊，請造訪 hi.com。
hi Dollar 目前價值多少？
hi Dollar 目前的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 -25.53%。此即時價格反映了市場的即時動態與投資者情緒。
HI 今天是上漲還是下跌？
HI 在過去 24 小時內呈現價格波動，反映出市場對近期新聞、交易量以及 BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio 生態系統內發展的反應。
hi Dollar 今天有多受歡迎？
該代幣在過去 24 小時內的交易量達到 NT$--，顯示有多少交易者正積極買入或賣出 HI。
hi Dollar 與其他加密資產有何不同？
作為 BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio 類別的一部分，並建立於 -- 網絡之上，HI 在其生態系統中具有特定的實用性和角色，可能包括支付、質押、治理，或是專屬應用場景。
目前市場上有多少 HI？
今日流通中的代幣數量為 65859645815.0 個，這有助於判斷代幣的稀缺性及其整體市場價值。
hi Dollar 的歷史最高價與最低價是多少？
該代幣記錄的最高價（ATH）為 NT$49.2894611086176000，而最低價（ATL）則為 NT$，這為長期投資人評估價格週期提供了重要參考。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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