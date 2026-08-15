HEXAR AI 今日價格

HEXAR AI (HEXAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 HEXAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HEXAR。

HEXAR AI 目前市值在 $ 51,514 排名第 #-，流通供應量為 523.12M HEXAR。過去 24 小時內，HEXAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00187126，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HEXAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.57%。過去一天，總交易量達到 --。

HEXAR AI（HEXAR）市場資訊

市值 $ 51.51K$ 51.51K $ 51.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 98.48K$ 98.48K $ 98.48K 流通量 523.12M 523.12M 523.12M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HEXAR AI 的目前市值為 $ 51.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HEXAR 的流通量為 523.12M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.48K。