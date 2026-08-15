Hex Trust Wrapped XRP 今日價格

Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) 今日實時價格為 $ 1.003，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 WXRP 兌 USD 的匯率為 $ 1.003 每 WXRP。

Hex Trust Wrapped XRP 目前市值在 $ 50,170,930 排名第 #-，流通供應量為 50.00M WXRP。過去 24 小時內，WXRP 的交易價格在 $ 0.991605（低點）和 $ 1.013（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.55，而歷史最低價為 $ 0.977583。

短期表現方面，WXRP 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 -2.90%。過去一天，總交易量達到 $ 20.21K。

Hex Trust Wrapped XRP（WXRP）市場資訊

市值 $ 50.17M$ 50.17M $ 50.17M 成交量（24H） $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K 完全稀釋市值 $ 50.17M$ 50.17M $ 50.17M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 總供應量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Hex Trust Wrapped XRP 的目前市值為 $ 50.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.21K。WXRP 的流通量為 50.00M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.17M。