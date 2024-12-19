Hex Orange Address 圖標

Hex Orange Address 價格 (HOA)

USD

Hex Orange Address (HOA) 實時價格圖表

$0.01904425
$0.01904425$0.01904425
+1.30%(1D)

今天 Hex Orange Address (HOA) 的價格

今天 Hex Orange Address (HOA) 的實時價格爲 0.01904425 USD。目前其市值爲 $ 2.86M USD。HOA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hex Orange Address 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.01K USD
- Hex Orange Address 當天價格變化爲 +1.37%
- 其循環供應量爲 150.17M USD

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Hex Orange Address (HOA) 價格表現 USD

今天內，Hex Orange Address 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00025736
在過去30天內，Hex Orange Address 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0072616448
在過去60天內，Hex Orange Address 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049004378
在過去90天內，Hex Orange Address 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00285107606865322

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00025736+1.37%
30天$ -0.0072616448-38.13%
60天$ -0.0049004378-25.73%
90天$ +0.00285107606865322+17.61%

Hex Orange Address (HOA) 價格分析

Hex Orange Address 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01869242
$ 0.01869242$ 0.01869242

$ 0.01987815
$ 0.01987815$ 0.01987815

$ 0.073213
$ 0.073213$ 0.073213

+0.26%

+1.37%

-22.35%

Hex Orange Address (HOA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

$ 15.01K
$ 15.01K$ 15.01K

150.17M
150.17M 150.17M

什麼是Hex Orange Address (HOA)

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Hex Orange Address (HOA) 資源

官網

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HOA 兌換爲當地貨幣

1 HOA 兌換 AUD
A$0.0304708
1 HOA 兌換 GBP
0.0150449575
1 HOA 兌換 EUR
0.01828248
1 HOA 兌換 USD
$0.01904425
1 HOA 兌換 MYR
RM0.085699125
1 HOA 兌換 TRY
0.6678818475
1 HOA 兌換 JPY
¥2.9840435325
1 HOA 兌換 RUB
1.9701276625
1 HOA 兌換 INR
1.62104656
1 HOA 兌換 IDR
Rp312.20076972
1 HOA 兌換 PHP
1.1245629625
1 HOA 兌換 EGP
￡E.0.96973321
1 HOA 兌換 BRL
R$0.119978775
1 HOA 兌換 CAD
C$0.0272332775
1 HOA 兌換 BDT
2.275787875
1 HOA 兌換 NGN
29.6176176
1 HOA 兌換 UAH
0.7992871725
1 HOA 兌換 VES
Bs0.9522125
1 HOA 兌換 PKR
Rs5.29887212
1 HOA 兌換 KZT
9.9550008025
1 HOA 兌換 THB
฿0.657788395
1 HOA 兌換 TWD
NT$0.62160432
1 HOA 兌換 CHF
Fr0.0169493825
1 HOA 兌換 HKD
HK$0.1479738225
1 HOA 兌換 MAD
.د.م0.190061615