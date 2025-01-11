HEX Dollar Coin 圖標

HEX Dollar Coin 價格 (HEXDC)

USD

HEX Dollar Coin (HEXDC) 實時價格圖表

$0.98467
$0.98467$0.98467
-1.30%(1D)

今天 HEX Dollar Coin (HEXDC) 的價格

今天 HEX Dollar Coin (HEXDC) 的實時價格爲 0.98467 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HEXDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HEX Dollar Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.90K USD
- HEX Dollar Coin 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 HEXDC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 HEXDC 價格信息的首選平臺。

HEX Dollar Coin (HEXDC) 價格表現 USD

今天內，HEX Dollar Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0130936954137562
在過去30天內，HEX Dollar Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018346371
在過去60天內，HEX Dollar Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0176478465
在過去90天內，HEX Dollar Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0107004886450195

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0130936954137562-1.31%
30天$ +0.0018346371+0.19%
60天$ -0.0176478465-1.79%
90天$ -0.0107004886450195-1.07%

HEX Dollar Coin (HEXDC) 價格分析

HEX Dollar Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.98417
$ 0.98417$ 0.98417

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

-1.88%

-1.31%

-0.94%

HEX Dollar Coin (HEXDC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.90K
$ 44.90K$ 44.90K

0.00
0.00 0.00

什麼是HEX Dollar Coin (HEXDC)

HEXDC: HEX Dollar Coin is the stablecoin that may be issued from a user's collateralized debt position and freely transferred/traded to any wallet address. Intended to maintain parity with the US dollar, and can always be redeemed directly with the system. 1 HEXDC is always exchangeable for $1 USD value of HEX.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

HEX Dollar Coin (HEXDC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 HEX Dollar Coin (HEXDC) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HEXDC 兌換爲當地貨幣

1 HEXDC 兌換 AUD
A$1.5951654
1 HEXDC 兌換 GBP
0.7975827
1 HEXDC 兌換 EUR
0.9551299
1 HEXDC 兌換 USD
$0.98467
1 HEXDC 兌換 MYR
RM4.4211683
1 HEXDC 兌換 TRY
34.8770114
1 HEXDC 兌換 JPY
¥155.2529189
1 HEXDC 兌換 RUB
100.0720121
1 HEXDC 兌換 INR
84.8687073
1 HEXDC 兌換 IDR
Rp16,142.1285648
1 HEXDC 兌換 PHP
58.09553
1 HEXDC 兌換 EGP
￡E.49.7553751
1 HEXDC 兌換 BRL
R$6.0261804
1 HEXDC 兌換 CAD
C$1.4179248
1 HEXDC 兌換 BDT
120.1100466
1 HEXDC 兌換 NGN
1,526.6126746
1 HEXDC 兌換 UAH
41.6318476
1 HEXDC 兌換 VES
Bs52.18751
1 HEXDC 兌換 PKR
Rs274.2010549
1 HEXDC 兌換 KZT
519.610359
1 HEXDC 兌換 THB
฿34.1483556
1 HEXDC 兌換 TWD
NT$32.6024237
1 HEXDC 兌換 CHF
Fr0.8960497
1 HEXDC 兌換 HKD
HK$7.6607326
1 HEXDC 兌換 MAD
.د.م9.8860868