Heurist 今日價格

Heurist (HEU) 今日實時價格為 $ 0.0025672，過去 24 小時內變化了 117.66%。目前 HEU 兌 USD 的匯率為 $ 0.0025672 每 HEU。

Heurist 目前市值在 $ 515,966 排名第 #-，流通供應量為 200.98M HEU。過去 24 小時內，HEU 的交易價格在 $ 0.00109904（低點）和 $ 0.00257541（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.461144，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HEU 在過去一小時內波動了 +0.54%，過去7 天內波動了 +233.84%。過去一天，總交易量達到 $ 12.10K。

Heurist（HEU）市場資訊

市值 $ 515.97K$ 515.97K $ 515.97K 成交量（24H） $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K 完全稀釋市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 流通量 200.98M 200.98M 200.98M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Heurist 的目前市值為 $ 515.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.10K。HEU 的流通量為 200.98M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.57M。