HeroPanda 今日價格

HeroPanda (HPDA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 HPDA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HPDA。

HeroPanda 目前市值在 $ 16,710.48 排名第 #-，流通供應量為 995.08M HPDA。過去 24 小時內，HPDA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HPDA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.61%。過去一天，總交易量達到 --。

HeroPanda（HPDA）市場資訊

市值 $ 16.71K$ 16.71K $ 16.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K 流通量 995.08M 995.08M 995.08M 總供應量 995,075,796.684321 995,075,796.684321 995,075,796.684321

HeroPanda 的目前市值為 $ 16.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HPDA 的流通量為 995.08M，總供應量是 995075796.684321，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.78K。