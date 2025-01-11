HeroFi ROFI 圖標

HeroFi ROFI 價格 (ROFI)

USD

HeroFi ROFI (ROFI) 實時價格圖表

$0.00932553
$0.00932553$0.00932553
0.00%(1D)

今天 HeroFi ROFI (ROFI) 的價格

今天 HeroFi ROFI (ROFI) 的實時價格爲 0.00932553 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HeroFi ROFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.09 USD
- HeroFi ROFI 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 ROFI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ROFI 價格信息的首選平臺。

HeroFi ROFI (ROFI) 價格表現 USD

今天內，HeroFi ROFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，HeroFi ROFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002986948
在過去60天內，HeroFi ROFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009958229
在過去90天內，HeroFi ROFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002865998404279823

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002986948-3.20%
60天$ -0.0009958229-10.67%
90天$ -0.002865998404279823-23.50%

HeroFi ROFI (ROFI) 價格分析

HeroFi ROFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

--

--

-0.42%

HeroFi ROFI (ROFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

0.00
0.00 0.00

什麼是HeroFi ROFI (ROFI)

$ROFI Token is an in game HeroFi Token. $ROFI is emitted regularly at the rate of 10 $ROFI per block and allocated to all heroes according to their star ratings and activities.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

HeroFi ROFI (ROFI) 資源

官網

大家還在問：關於 HeroFi ROFI (ROFI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ROFI 兌換爲當地貨幣

1 ROFI 兌換 AUD
A$0.0151073586
1 ROFI 兌換 GBP
0.0075536793
1 ROFI 兌換 EUR
0.0090457641
1 ROFI 兌換 USD
$0.00932553
1 ROFI 兌換 MYR
RM0.0418716297
1 ROFI 兌換 TRY
0.3303102726
1 ROFI 兌換 JPY
¥1.4703563151
1 ROFI 兌換 RUB
0.9477536139
1 ROFI 兌換 INR
0.8037674307
1 ROFI 兌換 IDR
Rp152.8775165232
1 ROFI 兌換 PHP
0.55020627
1 ROFI 兌換 EGP
￡E.0.4712190309
1 ROFI 兌換 BRL
R$0.0570722436
1 ROFI 兌換 CAD
C$0.0134287632
1 ROFI 兌換 BDT
1.1375281494
1 ROFI 兌換 NGN
14.4581152014
1 ROFI 兌換 UAH
0.3942834084
1 ROFI 兌換 VES
Bs0.49425309
1 ROFI 兌換 PKR
Rs2.5968803391
1 ROFI 兌換 KZT
4.921082181
1 ROFI 兌換 THB
฿0.3234093804
1 ROFI 兌換 TWD
NT$0.3087682983
1 ROFI 兌換 CHF
Fr0.0084862323
1 ROFI 兌換 HKD
HK$0.0725526234
1 ROFI 兌換 MAD
.د.م0.0936283212