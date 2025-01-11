Hermez Network 圖標

Hermez Network 價格 (HEZ)

USD

Hermez Network (HEZ) 實時價格圖表

$3.81
$3.81$3.81
-0.20%(1D)

今天 Hermez Network (HEZ) 的價格

今天 Hermez Network (HEZ) 的實時價格爲 3.81 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HEZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hermez Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.89K USD
- Hermez Network 當天價格變化爲 -0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Hermez Network (HEZ) 價格表現 USD

今天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009002192393094
在過去30天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2556891000
在過去60天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2958819330
在過去90天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0109038001596664

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.009002192393094-0.23%
30天$ -0.2556891000-6.71%
60天$ -0.2958819330-7.76%
90天$ +0.0109038001596664+0.29%

Hermez Network (HEZ) 價格分析

Hermez Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 3.87
$ 3.87$ 3.87

$ 10.3
$ 10.3$ 10.3

+0.24%

-0.23%

-2.25%

Hermez Network (HEZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 38.89K
$ 38.89K$ 38.89K

0.00
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什麼是Hermez Network (HEZ)

Hermez is a decentralized zk-rollup focused on scaling payments and token transfers on top of Ethereum.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Hermez Network (HEZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Hermez Network (HEZ) 的其他問題

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HEZ 兌換爲當地貨幣

1 HEZ 兌換 AUD
A$6.1722
1 HEZ 兌換 GBP
3.0861
1 HEZ 兌換 EUR
3.6957
1 HEZ 兌換 USD
$3.81
1 HEZ 兌換 MYR
RM17.1069
1 HEZ 兌換 TRY
134.9502
1 HEZ 兌換 JPY
¥600.7227
1 HEZ 兌換 RUB
387.2103
1 HEZ 兌換 INR
328.3839
1 HEZ 兌換 IDR
Rp62,459.0064
1 HEZ 兌換 PHP
224.79
1 HEZ 兌換 EGP
￡E.192.5193
1 HEZ 兌換 BRL
R$23.3172
1 HEZ 兌換 CAD
C$5.4864
1 HEZ 兌換 BDT
464.7438
1 HEZ 兌換 NGN
5,906.9478
1 HEZ 兌換 UAH
161.0868
1 HEZ 兌換 VES
Bs201.93
1 HEZ 兌換 PKR
Rs1,060.9707
1 HEZ 兌換 KZT
2,010.537
1 HEZ 兌換 THB
฿132.1308
1 HEZ 兌換 TWD
NT$126.1491
1 HEZ 兌換 CHF
Fr3.4671
1 HEZ 兌換 HKD
HK$29.6418
1 HEZ 兌換 MAD
.د.م38.2524