Hermez Network 價格 (HEZ)
今天 Hermez Network (HEZ) 的實時價格爲 3.81 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HEZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hermez Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.89K USD
- Hermez Network 當天價格變化爲 -0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 HEZ兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 HEZ 價格信息的首選平臺。
今天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009002192393094。
在過去30天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2556891000。
在過去60天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2958819330。
在過去90天內，Hermez Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0109038001596664。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.009002192393094
|-0.23%
|30天
|$ -0.2556891000
|-6.71%
|60天
|$ -0.2958819330
|-7.76%
|90天
|$ +0.0109038001596664
|+0.29%
Hermez Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.24%
-0.23%
-2.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hermez is a decentralized zk-rollup focused on scaling payments and token transfers on top of Ethereum.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 HEZ 兌換 AUD
A$6.1722
|1 HEZ 兌換 GBP
￡3.0861
|1 HEZ 兌換 EUR
€3.6957
|1 HEZ 兌換 USD
$3.81
|1 HEZ 兌換 MYR
RM17.1069
|1 HEZ 兌換 TRY
₺134.9502
|1 HEZ 兌換 JPY
¥600.7227
|1 HEZ 兌換 RUB
₽387.2103
|1 HEZ 兌換 INR
₹328.3839
|1 HEZ 兌換 IDR
Rp62,459.0064
|1 HEZ 兌換 PHP
₱224.79
|1 HEZ 兌換 EGP
￡E.192.5193
|1 HEZ 兌換 BRL
R$23.3172
|1 HEZ 兌換 CAD
C$5.4864
|1 HEZ 兌換 BDT
৳464.7438
|1 HEZ 兌換 NGN
₦5,906.9478
|1 HEZ 兌換 UAH
₴161.0868
|1 HEZ 兌換 VES
Bs201.93
|1 HEZ 兌換 PKR
Rs1,060.9707
|1 HEZ 兌換 KZT
₸2,010.537
|1 HEZ 兌換 THB
฿132.1308
|1 HEZ 兌換 TWD
NT$126.1491
|1 HEZ 兌換 CHF
Fr3.4671
|1 HEZ 兌換 HKD
HK$29.6418
|1 HEZ 兌換 MAD
.د.م38.2524