Hermetica USDh 圖標

Hermetica USDh 價格 (USDH)

USD

Hermetica USDh (USDH) 實時價格圖表

$0.995528
$0.995528$0.995528
+195.00%(1D)

今天 Hermetica USDh (USDH) 的價格

今天 Hermetica USDh (USDH) 的實時價格爲 0.995528 USD。目前其市值爲 $ 4.79M USD。USDH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hermetica USDh 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.79K USD
- Hermetica USDh 當天價格變化爲 +195.06%
- 其循環供應量爲 4.82M USD

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Hermetica USDh (USDH) 價格表現 USD

今天內，Hermetica USDh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.658129
在過去30天內，Hermetica USDh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Hermetica USDh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Hermetica USDh 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.658129+195.06%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Hermetica USDh (USDH) 價格分析

Hermetica USDh 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.337325
$ 0.337325$ 0.337325

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

-0.08%

+195.06%

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Hermetica USDh (USDH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

4.82M
4.82M 4.82M

什麼是Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

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Hermetica USDh (USDH) 資源

官網

大家還在問：關於 Hermetica USDh (USDH) 的其他問題

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USDH 兌換爲當地貨幣

1 USDH 兌換 AUD
A$1.58288952
1 USDH 兌換 GBP
0.7964224
1 USDH 兌換 EUR
0.95570688
1 USDH 兌換 USD
$0.995528
1 USDH 兌換 MYR
RM4.44005488
1 USDH 兌換 TRY
35.9385608
1 USDH 兌換 JPY
¥152.89319024
1 USDH 兌換 RUB
93.91811152
1 USDH 兌換 INR
86.4616068
1 USDH 兌換 IDR
Rp16,320.12853632
1 USDH 兌換 PHP
57.90986376
1 USDH 兌換 EGP
￡E.50.44340376
1 USDH 兌換 BRL
R$5.73424128
1 USDH 兌換 CAD
C$1.41364976
1 USDH 兌換 BDT
120.5086644
1 USDH 兌換 NGN
1,494.785292
1 USDH 兌換 UAH
41.50356232
1 USDH 兌換 VES
Bs59.73168
1 USDH 兌換 PKR
Rs277.76226728
1 USDH 兌換 KZT
502.02485984
1 USDH 兌換 THB
฿33.9475048
1 USDH 兌換 TWD
NT$32.69313952
1 USDH 兌換 CHF
Fr0.90593048
1 USDH 兌換 HKD
HK$7.74520784
1 USDH 兌換 MAD
.د.م9.96523528