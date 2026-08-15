HermesWorld 今日價格

HermesWorld (HERMESWORLD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.67%。目前 HERMESWORLD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HERMESWORLD。

HermesWorld 目前市值在 $ 55,562 排名第 #-，流通供應量為 999.91M HERMESWORLD。過去 24 小時內，HERMESWORLD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00233393，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HERMESWORLD 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 -42.09%。過去一天，總交易量達到 --。

HermesWorld（HERMESWORLD）市場資訊

市值 $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,909,130.724362 999,909,130.724362 999,909,130.724362

HermesWorld 的目前市值為 $ 55.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HERMESWORLD 的流通量為 999.91M，總供應量是 999909130.724362，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.56K。