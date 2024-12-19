Hercules Token 價格 (TORCH)
今天 Hercules Token (TORCH) 的實時價格爲 0.955465 USD。目前其市值爲 $ 2.83M USD。TORCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hercules Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.90K USD
- Hercules Token 當天價格變化爲 -8.13%
- 其循環供應量爲 2.96M USD
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今天內，Hercules Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0845656862514。
在過去30天內，Hercules Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2724526601。
在過去60天內，Hercules Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1580748049。
在過去90天內，Hercules Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1246720781297675。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0845656862514
|-8.13%
|30天
|$ +0.2724526601
|+28.52%
|60天
|$ +0.1580748049
|+16.54%
|90天
|$ +0.1246720781297675
|+15.01%
Hercules Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.06%
-8.13%
-16.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.
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|1 TORCH 兌換 AUD
A$1.528744
|1 TORCH 兌換 GBP
￡0.75481735
|1 TORCH 兌換 EUR
€0.9172464
|1 TORCH 兌換 USD
$0.955465
|1 TORCH 兌換 MYR
RM4.2995925
|1 TORCH 兌換 TRY
₺33.50815755
|1 TORCH 兌換 JPY
¥149.71181085
|1 TORCH 兌換 RUB
₽98.84285425
|1 TORCH 兌換 INR
₹81.3291808
|1 TORCH 兌換 IDR
Rp15,663.3581496
|1 TORCH 兌換 PHP
₱56.42020825
|1 TORCH 兌換 EGP
￡E.48.6522778
|1 TORCH 兌換 BRL
R$6.0194295
|1 TORCH 兌換 CAD
C$1.36631495
|1 TORCH 兌換 BDT
৳114.1780675
|1 TORCH 兌換 NGN
₦1,485.939168
|1 TORCH 兌換 UAH
₴40.10086605
|1 TORCH 兌換 VES
Bs47.77325
|1 TORCH 兌換 PKR
Rs265.8485816
|1 TORCH 兌換 KZT
₸499.45021945
|1 TORCH 兌換 THB
฿33.0017611
|1 TORCH 兌換 TWD
NT$31.1863776
|1 TORCH 兌換 CHF
Fr0.85036385
|1 TORCH 兌換 HKD
HK$7.42396305
|1 TORCH 兌換 MAD
.د.م9.5355407