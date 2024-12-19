HERBCOIN 價格 (HERB)

USD

HERBCOIN (HERB) 實時價格圖表

$0.10671
$0.10671$0.10671
+4.10%(1D)

今天 HERBCOIN (HERB) 的價格

今天 HERBCOIN (HERB) 的實時價格爲 0.10671 USD。目前其市值爲 $ 9.85M USD。HERB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HERBCOIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.19K USD
- HERBCOIN 當天價格變化爲 +4.18%
- 其循環供應量爲 92.31M USD

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HERBCOIN (HERB) 價格表現 USD

今天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042805
在過去30天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001288950
在過去60天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0332551790
在過去90天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06280548993774318

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0042805+4.18%
30天$ -0.0001288950-0.12%
60天$ -0.0332551790-31.16%
90天$ -0.06280548993774318-37.05%

HERBCOIN (HERB) 價格分析

HERBCOIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.093683
$ 0.093683$ 0.093683

$ 0.112262
$ 0.112262$ 0.112262

$ 0.40991
$ 0.40991$ 0.40991

-0.63%

+4.18%

-6.50%

HERBCOIN (HERB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

$ 7.19K
$ 7.19K$ 7.19K

92.31M
92.31M 92.31M

什麼是HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

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HERBCOIN (HERB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 HERBCOIN (HERB) 的其他問題

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HERB 兌換爲當地貨幣

1 HERB 兌換 AUD
A$0.170736
1 HERB 兌換 GBP
0.0843009
1 HERB 兌換 EUR
0.1024416
1 HERB 兌換 USD
$0.10671
1 HERB 兌換 MYR
RM0.480195
1 HERB 兌換 TRY
3.7423197
1 HERB 兌換 JPY
¥16.7203899
1 HERB 兌換 RUB
11.0391495
1 HERB 兌換 INR
9.0831552
1 HERB 兌換 IDR
Rp1,749.3439824
1 HERB 兌換 PHP
6.3012255
1 HERB 兌換 EGP
￡E.5.4336732
1 HERB 兌換 BRL
R$0.672273
1 HERB 兌換 CAD
C$0.1525953
1 HERB 兌換 BDT
12.751845
1 HERB 兌換 NGN
165.955392
1 HERB 兌換 UAH
4.4786187
1 HERB 兌換 VES
Bs5.3355
1 HERB 兌換 PKR
Rs29.6909904
1 HERB 兌換 KZT
55.7805183
1 HERB 兌換 THB
฿3.6857634
1 HERB 兌換 TWD
NT$3.4830144
1 HERB 兌換 CHF
Fr0.0949719
1 HERB 兌換 HKD
HK$0.8291367
1 HERB 兌換 MAD
.د.م1.0649658