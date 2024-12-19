HERBCOIN 價格 (HERB)
今天 HERBCOIN (HERB) 的實時價格爲 0.10671 USD。目前其市值爲 $ 9.85M USD。HERB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HERBCOIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.19K USD
- HERBCOIN 當天價格變化爲 +4.18%
- 其循環供應量爲 92.31M USD
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今天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042805。
在過去30天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001288950。
在過去60天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0332551790。
在過去90天內，HERBCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06280548993774318。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0042805
|+4.18%
|30天
|$ -0.0001288950
|-0.12%
|60天
|$ -0.0332551790
|-31.16%
|90天
|$ -0.06280548993774318
|-37.05%
HERBCOIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.63%
+4.18%
-6.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.
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|1 HERB 兌換 AUD
A$0.170736
|1 HERB 兌換 GBP
￡0.0843009
|1 HERB 兌換 EUR
€0.1024416
|1 HERB 兌換 USD
$0.10671
|1 HERB 兌換 MYR
RM0.480195
|1 HERB 兌換 TRY
₺3.7423197
|1 HERB 兌換 JPY
¥16.7203899
|1 HERB 兌換 RUB
₽11.0391495
|1 HERB 兌換 INR
₹9.0831552
|1 HERB 兌換 IDR
Rp1,749.3439824
|1 HERB 兌換 PHP
₱6.3012255
|1 HERB 兌換 EGP
￡E.5.4336732
|1 HERB 兌換 BRL
R$0.672273
|1 HERB 兌換 CAD
C$0.1525953
|1 HERB 兌換 BDT
৳12.751845
|1 HERB 兌換 NGN
₦165.955392
|1 HERB 兌換 UAH
₴4.4786187
|1 HERB 兌換 VES
Bs5.3355
|1 HERB 兌換 PKR
Rs29.6909904
|1 HERB 兌換 KZT
₸55.7805183
|1 HERB 兌換 THB
฿3.6857634
|1 HERB 兌換 TWD
NT$3.4830144
|1 HERB 兌換 CHF
Fr0.0949719
|1 HERB 兌換 HKD
HK$0.8291367
|1 HERB 兌換 MAD
.د.م1.0649658