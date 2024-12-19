Hempcoin 圖標

Hempcoin 價格 (THC)

USD

Hempcoin (THC) 實時價格圖表

$0.00112442
$0.00112442$0.00112442
-2.20%(1D)

今天 Hempcoin (THC) 的價格

今天 Hempcoin (THC) 的實時價格爲 0.00112442 USD。目前其市值爲 $ 300.90K USD。THC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hempcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.67 USD
- Hempcoin 當天價格變化爲 -2.26%
- 其循環供應量爲 267.60M USD

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Hempcoin (THC) 價格表現 USD

今天內，Hempcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Hempcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004175424
在過去60天內，Hempcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006721138
在過去90天內，Hempcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006919570331637463

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.26%
30天$ -0.0004175424-37.13%
60天$ +0.0006721138+59.77%
90天$ +0.0006919570331637463+160.00%

Hempcoin (THC) 價格分析

Hempcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00108887
$ 0.00108887$ 0.00108887

$ 0.00121562
$ 0.00121562$ 0.00121562

$ 5.36
$ 5.36$ 5.36

-0.12%

-2.26%

-35.36%

Hempcoin (THC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 300.90K
$ 300.90K$ 300.90K

$ 30.67
$ 30.67$ 30.67

267.60M
267.60M 267.60M

什麼是Hempcoin (THC)

HempCoin was among the first 30 currencies developed in 2014 and is a highly focused digital currency for the Agriculture/Farming Industry and Marijuana/Hemp Industry, built on the source of , its use includes the Marijuana dispensaries and the entire Agriculture/Farming trade business.

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Hempcoin (THC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Hempcoin (THC) 的其他問題

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THC 兌換爲當地貨幣

1 THC 兌換 AUD
A$0.0017878278
1 THC 兌換 GBP
0.0008882918
1 THC 兌換 EUR
0.0010794432
1 THC 兌換 USD
$0.00112442
1 THC 兌換 MYR
RM0.00505989
1 THC 兌換 TRY
0.0394558978
1 THC 兌換 JPY
¥0.17709615
1 THC 兌換 RUB
0.11693968
1 THC 兌換 INR
0.095688142
1 THC 兌換 IDR
Rp18.4331118048
1 THC 兌換 PHP
0.0664419778
1 THC 兌換 EGP
￡E.0.0572442222
1 THC 兌換 BRL
R$0.0069039388
1 THC 兌換 CAD
C$0.0016079206
1 THC 兌換 BDT
0.1343794342
1 THC 兌換 NGN
1.7459881318
1 THC 兌換 UAH
0.0472031516
1 THC 兌換 VES
Bs0.056221
1 THC 兌換 PKR
Rs0.3129373302
1 THC 兌換 KZT
0.589926953
1 THC 兌換 THB
฿0.0388936878
1 THC 兌換 TWD
NT$0.0367235572
1 THC 兌換 CHF
Fr0.0010007338
1 THC 兌換 HKD
HK$0.0087367434
1 THC 兌換 MAD
.د.م0.0112779326