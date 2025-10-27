Hemi Bitcoin（HEMIBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 113,038 $ 113,038 $ 113,038 24H最低價 $ 116,175 $ 116,175 $ 116,175 24H最高價 24H最低價 $ 113,038$ 113,038 $ 113,038 24H最高價 $ 116,175$ 116,175 $ 116,175 歷史最高 $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 最低價 $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 漲跌幅（1H） -0.15% 漲跌幅（1D） +0.85% 漲跌幅（7D） +3.05% 漲跌幅（7D） +3.05%

Hemi Bitcoin（HEMIBTC）目前實時價格為 $114,202。過去 24 小時內，HEMIBTC 的交易價格在 $ 113,038 至 $ 116,175 之間波動，市場活躍度顯著。HEMIBTC 的歷史最高價為 $ 125,574，歷史最低價為 $ 104,795。

從短期表現來看，HEMIBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.15%，過去 24 小時內變動為 +0.85%，過去 7 天內累計變動為 +3.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hemi Bitcoin（HEMIBTC）市場資訊

市值 $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M 流通量 44.50 44.50 44.50 總供應量 44.49521753 44.49521753 44.49521753

Hemi Bitcoin 的目前市值為 $ 5.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HEMIBTC 的流通量為 44.50，總供應量是 44.49521753，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.08M。