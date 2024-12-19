Helmet Insure 圖標

Helmet Insure 價格 (HELMET)

USD

Helmet Insure (HELMET) 實時價格圖表

$0.00385752
$0.00385752$0.00385752
-4.80%(1D)

今天 Helmet Insure (HELMET) 的價格

今天 Helmet Insure (HELMET) 的實時價格爲 0.00385752 USD。目前其市值爲 $ 163.81K USD。HELMET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Helmet Insure 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 195.01 USD
- Helmet Insure 當天價格變化爲 -4.88%
- 其循環供應量爲 42.46M USD

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Helmet Insure (HELMET) 價格表現 USD

今天內，Helmet Insure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00019822234080717
在過去30天內，Helmet Insure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004902472
在過去60天內，Helmet Insure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011372709
在過去90天內，Helmet Insure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001726061132725281

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00019822234080717-4.88%
30天$ +0.0004902472+12.71%
60天$ -0.0011372709-29.48%
90天$ -0.001726061132725281-30.91%

Helmet Insure (HELMET) 價格分析

Helmet Insure 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00382994
$ 0.00382994$ 0.00382994

$ 0.00409114
$ 0.00409114$ 0.00409114

$ 2.93
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-2.43%

-4.88%

-4.99%

Helmet Insure (HELMET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 163.81K
$ 163.81K$ 163.81K

$ 195.01
$ 195.01$ 195.01

42.46M
42.46M 42.46M

什麼是Helmet Insure (HELMET)

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Helmet Insure (HELMET) 資源

官網

大家還在問：關於 Helmet Insure (HELMET) 的其他問題

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HELMET 兌換爲當地貨幣

1 HELMET 兌換 AUD
A$0.0061334568
1 HELMET 兌換 GBP
0.0030474408
1 HELMET 兌換 EUR
0.0037032192
1 HELMET 兌換 USD
$0.00385752
1 HELMET 兌換 MYR
RM0.01735884
1 HELMET 兌換 TRY
0.1353603768
1 HELMET 兌換 JPY
¥0.6075594
1 HELMET 兌換 RUB
0.40118208
1 HELMET 兌換 INR
0.328274952
1 HELMET 兌換 IDR
Rp63.2380226688
1 HELMET 兌換 PHP
0.2279408568
1 HELMET 兌換 EGP
￡E.0.1963863432
1 HELMET 兌換 BRL
R$0.0236851728
1 HELMET 兌換 CAD
C$0.0055162536
1 HELMET 兌換 BDT
0.4610122152
1 HELMET 兌換 NGN
5.9899184808
1 HELMET 兌換 UAH
0.1619386896
1 HELMET 兌換 VES
Bs0.192876
1 HELMET 兌換 PKR
Rs1.0735863912
1 HELMET 兌換 KZT
2.023847868
1 HELMET 兌換 THB
฿0.1334316168
1 HELMET 兌換 TWD
NT$0.1259866032
1 HELMET 兌換 CHF
Fr0.0034331928
1 HELMET 兌換 HKD
HK$0.0299729304
1 HELMET 兌換 MAD
.د.م0.0386909256