Helius Staked SOL 價格 (HSOL)
今天 Helius Staked SOL (HSOL) 的實時價格爲 264.56 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Helius Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 718.79K USD
- Helius Staked SOL 當天價格變化爲 +1.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.08。
在過去30天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +88.6284201360。
在過去60天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.5264732080。
在過去90天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +81.89703455586337。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +3.08
|+1.18%
|30天
|$ +88.6284201360
|+33.50%
|60天
|$ -5.5264732080
|-2.08%
|90天
|$ +81.89703455586337
|+44.84%
Helius Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.45%
+1.18%
+22.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 HSOL 兌換 AUD
A$420.6504
|1 HSOL 兌換 GBP
￡214.2936
|1 HSOL 兌換 EUR
€253.9776
|1 HSOL 兌換 USD
$264.56
|1 HSOL 兌換 MYR
RM1,174.6464
|1 HSOL 兌換 TRY
₺9,431.564
|1 HSOL 兌換 JPY
¥41,400.9944
|1 HSOL 兌換 RUB
₽26,254.9344
|1 HSOL 兌換 INR
₹22,879.1488
|1 HSOL 兌換 IDR
Rp4,337,048.4864
|1 HSOL 兌換 PHP
₱15,511.1528
|1 HSOL 兌換 EGP
￡E.13,310.0136
|1 HSOL 兌換 BRL
R$1,571.4864
|1 HSOL 兌換 CAD
C$378.3208
|1 HSOL 兌換 BDT
৳32,265.7376
|1 HSOL 兌換 NGN
₦412,086.5928
|1 HSOL 兌換 UAH
₴11,111.52
|1 HSOL 兌換 VES
Bs14,550.8
|1 HSOL 兌換 PKR
Rs73,754.0368
|1 HSOL 兌換 KZT
₸137,862.216
|1 HSOL 兌換 THB
฿8,979.1664
|1 HSOL 兌換 TWD
NT$8,664.34
|1 HSOL 兌換 CHF
Fr238.104
|1 HSOL 兌換 HKD
HK$2,058.2768
|1 HSOL 兌換 MAD
.د.م2,640.3088