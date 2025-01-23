Helius Staked SOL 圖標

Helius Staked SOL 價格 (HSOL)

USD

Helius Staked SOL (HSOL) 實時價格圖表

$264.59
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+1.00%(1D)

今天 Helius Staked SOL (HSOL) 的價格

今天 Helius Staked SOL (HSOL) 的實時價格爲 264.56 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Helius Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 718.79K USD
- Helius Staked SOL 當天價格變化爲 +1.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Helius Staked SOL (HSOL) 價格表現 USD

今天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.08
在過去30天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +88.6284201360
在過去60天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.5264732080
在過去90天內，Helius Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +81.89703455586337

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3.08+1.18%
30天$ +88.6284201360+33.50%
60天$ -5.5264732080-2.08%
90天$ +81.89703455586337+44.84%

Helius Staked SOL (HSOL) 價格分析

Helius Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 260.03
$ 260.03$ 260.03

$ 271.42
$ 271.42$ 271.42

$ 289.34
$ 289.34$ 289.34

-1.45%

+1.18%

+22.37%

Helius Staked SOL (HSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 718.79K
$ 718.79K$ 718.79K

0.00
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什麼是Helius Staked SOL (HSOL)

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Helius Staked SOL (HSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 Helius Staked SOL (HSOL) 的其他問題

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HSOL 兌換爲當地貨幣

1 HSOL 兌換 AUD
A$420.6504
1 HSOL 兌換 GBP
214.2936
1 HSOL 兌換 EUR
253.9776
1 HSOL 兌換 USD
$264.56
1 HSOL 兌換 MYR
RM1,174.6464
1 HSOL 兌換 TRY
9,431.564
1 HSOL 兌換 JPY
¥41,400.9944
1 HSOL 兌換 RUB
26,254.9344
1 HSOL 兌換 INR
22,879.1488
1 HSOL 兌換 IDR
Rp4,337,048.4864
1 HSOL 兌換 PHP
15,511.1528
1 HSOL 兌換 EGP
￡E.13,310.0136
1 HSOL 兌換 BRL
R$1,571.4864
1 HSOL 兌換 CAD
C$378.3208
1 HSOL 兌換 BDT
32,265.7376
1 HSOL 兌換 NGN
412,086.5928
1 HSOL 兌換 UAH
11,111.52
1 HSOL 兌換 VES
Bs14,550.8
1 HSOL 兌換 PKR
Rs73,754.0368
1 HSOL 兌換 KZT
137,862.216
1 HSOL 兌換 THB
฿8,979.1664
1 HSOL 兌換 TWD
NT$8,664.34
1 HSOL 兌換 CHF
Fr238.104
1 HSOL 兌換 HKD
HK$2,058.2768
1 HSOL 兌換 MAD
.د.م2,640.3088