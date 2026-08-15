Helios Blockchain 今日價格

Helios Blockchain (HLS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HLS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HLS。

Helios Blockchain 目前市值在 $ 391,352 排名第 #-，流通供應量為 906.43M HLS。過去 24 小時內，HLS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01323153，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HLS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.48%。過去一天，總交易量達到 $ 5.54。

Helios Blockchain（HLS）市場資訊

市值 $ 391.35K$ 391.35K $ 391.35K 成交量（24H） $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 完全稀釋市值 $ 906.68K$ 906.68K $ 906.68K 流通量 906.43M 906.43M 906.43M 總供應量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Helios Blockchain 的目前市值為 $ 391.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.54。HLS 的流通量為 906.43M，總供應量是 2100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 906.68K。