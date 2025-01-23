HeLa USD 價格 (HLUSD)

USD

HeLa USD (HLUSD) 實時價格圖表

$0.999657
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0.00%(1D)

今天 HeLa USD (HLUSD) 的價格

今天 HeLa USD (HLUSD) 的實時價格爲 0.999291 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HLUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HeLa USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 759.72K USD
- HeLa USD 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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HeLa USD (HLUSD) 價格表現 USD

今天內，HeLa USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008647902109177
在過去30天內，HeLa USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008623881
在過去60天內，HeLa USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020909164
在過去90天內，HeLa USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0008647902109177-0.08%
30天$ +0.0008623881+0.09%
60天$ -0.0020909164-0.20%
90天$ 0--

HeLa USD (HLUSD) 價格分析

HeLa USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.997525
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$ 1.003
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$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.12%

-0.08%

-0.75%

HeLa USD (HLUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 759.72K
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什麼是HeLa USD (HLUSD)

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

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HeLa USD (HLUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 HeLa USD (HLUSD) 的其他問題

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HLUSD 兌換爲當地貨幣

1 HLUSD 兌換 AUD
A$1.58887269
1 HLUSD 兌換 GBP
0.80942571
1 HLUSD 兌換 EUR
0.95931936
1 HLUSD 兌換 USD
$0.999291
1 HLUSD 兌換 MYR
RM4.43685204
1 HLUSD 兌換 TRY
35.62472415
1 HLUSD 兌換 JPY
¥156.37904859
1 HLUSD 兌換 RUB
99.16963884
1 HLUSD 兌換 INR
86.41868568
1 HLUSD 兌換 IDR
Rp16,381.81705104
1 HLUSD 兌換 PHP
58.58843133
1 HLUSD 兌換 EGP
￡E.50.27433021
1 HLUSD 兌換 BRL
R$5.93578854
1 HLUSD 兌換 CAD
C$1.42898613
1 HLUSD 兌換 BDT
121.87353036
1 HLUSD 兌換 NGN
1,556.52564033
1 HLUSD 兌換 UAH
41.970222
1 HLUSD 兌換 VES
Bs54.961005
1 HLUSD 兌換 PKR
Rs278.58234498
1 HLUSD 兌換 KZT
520.7305401
1 HLUSD 兌換 THB
฿33.91593654
1 HLUSD 兌換 TWD
NT$32.72678025
1 HLUSD 兌換 CHF
Fr0.8993619
1 HLUSD 兌換 HKD
HK$7.77448398
1 HLUSD 兌換 MAD
.د.م9.97292418