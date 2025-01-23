HEGIC yVault 圖標

HEGIC yVault 價格 (YVHEGIC)

USD

HEGIC yVault (YVHEGIC) 實時價格圖表

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-3.30%(1D)

今天 HEGIC yVault (YVHEGIC) 的價格

今天 HEGIC yVault (YVHEGIC) 的實時價格爲 0.02013615 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVHEGIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HEGIC yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- HEGIC yVault 當天價格變化爲 -3.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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HEGIC yVault (YVHEGIC) 價格表現 USD

今天內，HEGIC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00069767113042659
在過去30天內，HEGIC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0022414817
在過去60天內，HEGIC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004657431
在過去90天內，HEGIC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00291453574548365

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00069767113042659-3.34%
30天$ +0.0022414817+11.13%
60天$ +0.0004657431+2.31%
90天$ +0.00291453574548365+16.92%

HEGIC yVault (YVHEGIC) 價格分析

HEGIC yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02003948
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$ 0.02083382
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$ 0.04076656
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+0.31%

-3.34%

-11.12%

HEGIC yVault (YVHEGIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是HEGIC yVault (YVHEGIC)

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HEGIC yVault (YVHEGIC) 資源

官網

大家還在問：關於 HEGIC yVault (YVHEGIC) 的其他問題

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YVHEGIC 兌換爲當地貨幣

1 YVHEGIC 兌換 AUD
A$0.0320164785
1 YVHEGIC 兌換 GBP
0.0163102815
1 YVHEGIC 兌換 EUR
0.019330704
1 YVHEGIC 兌換 USD
$0.02013615
1 YVHEGIC 兌換 MYR
RM0.089404506
1 YVHEGIC 兌換 TRY
0.7178537475
1 YVHEGIC 兌換 JPY
¥3.1511061135
1 YVHEGIC 兌換 RUB
1.998311526
1 YVHEGIC 兌換 INR
1.741374252
1 YVHEGIC 兌換 IDR
Rp330.100766856
1 YVHEGIC 兌換 PHP
1.1805824745
1 YVHEGIC 兌換 EGP
￡E.1.0130497065
1 YVHEGIC 兌換 BRL
R$0.119608731
1 YVHEGIC 兌換 CAD
C$0.0287946945
1 YVHEGIC 兌換 BDT
2.455804854
1 YVHEGIC 兌換 NGN
31.3646713245
1 YVHEGIC 兌換 UAH
0.8457183
1 YVHEGIC 兌換 VES
Bs1.10748825
1 YVHEGIC 兌換 PKR
Rs5.613555897
1 YVHEGIC 兌換 KZT
10.492947765
1 YVHEGIC 兌換 THB
฿0.683420931
1 YVHEGIC 兌換 TWD
NT$0.6594589125
1 YVHEGIC 兌換 CHF
Fr0.018122535
1 YVHEGIC 兌換 HKD
HK$0.156659247
1 YVHEGIC 兌換 MAD
.د.م0.200958777