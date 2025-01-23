Hedge USD 價格 (USH)
今天 Hedge USD (USH) 的實時價格爲 0.984043 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hedge USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.71 USD
- Hedge USD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Hedge USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Hedge USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0083199851。
在過去60天內，Hedge USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0190057080。
在過去90天內，Hedge USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.019340017185044。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0083199851
|-0.84%
|60天
|$ +0.0190057080
|+1.93%
|90天
|$ +0.019340017185044
|+2.00%
Hedge USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-0.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.
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|1 USH 兌換 AUD
A$1.56462837
|1 USH 兌換 GBP
￡0.79707483
|1 USH 兌換 EUR
€0.94468128
|1 USH 兌換 USD
$0.984043
|1 USH 兌換 MYR
RM4.36915092
|1 USH 兌換 TRY
₺35.08113295
|1 USH 兌換 JPY
¥153.99288907
|1 USH 兌換 RUB
₽97.65642732
|1 USH 兌換 INR
₹85.10003864
|1 USH 兌換 IDR
Rp16,131.84987792
|1 USH 兌換 PHP
₱57.69444109
|1 USH 兌換 EGP
￡E.49.50720333
|1 USH 兌換 BRL
R$5.84521542
|1 USH 兌換 CAD
C$1.40718149
|1 USH 兌換 BDT
৳120.01388428
|1 USH 兌換 NGN
₦1,532.77489809
|1 USH 兌換 UAH
₴41.329806
|1 USH 兌換 VES
Bs54.122365
|1 USH 兌換 PKR
Rs274.33150754
|1 USH 兌換 KZT
₸512.7848073
|1 USH 兌換 THB
฿33.39841942
|1 USH 兌換 TWD
NT$32.22740825
|1 USH 兌換 CHF
Fr0.8856387
|1 USH 兌換 HKD
HK$7.65585454
|1 USH 兌換 MAD
.د.م9.82074914