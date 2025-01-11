Hedera Liquity 圖標

Hedera Liquity 價格 (HLQT)

USD

Hedera Liquity (HLQT) 實時價格圖表

$0.02693795
$0.02693795$0.02693795
+0.80%(1D)

今天 Hedera Liquity (HLQT) 的價格

今天 Hedera Liquity (HLQT) 的實時價格爲 0.02693795 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HLQT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hedera Liquity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.03K USD
- Hedera Liquity 當天價格變化爲 +0.86%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Hedera Liquity (HLQT) 價格表現 USD

今天內，Hedera Liquity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00023038
在過去30天內，Hedera Liquity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0077439764
在過去60天內，Hedera Liquity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0149723281
在過去90天內，Hedera Liquity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01320720708282787

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00023038+0.86%
30天$ -0.0077439764-28.74%
60天$ +0.0149723281+55.58%
90天$ +0.01320720708282787+96.19%

Hedera Liquity (HLQT) 價格分析

Hedera Liquity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02597611
$ 0.02597611$ 0.02597611

$ 0.02781948
$ 0.02781948$ 0.02781948

$ 0.154134
$ 0.154134$ 0.154134

+0.31%

+0.86%

-20.06%

Hedera Liquity (HLQT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.03K
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什麼是Hedera Liquity (HLQT)

HLQT is the native token of the HLiquity protocol

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Hedera Liquity (HLQT) 資源

官網

大家還在問：關於 Hedera Liquity (HLQT) 的其他問題

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HLQT 兌換爲當地貨幣

1 HLQT 兌換 AUD
A$0.043639479
1 HLQT 兌換 GBP
0.0218197395
1 HLQT 兌換 EUR
0.0261298115
1 HLQT 兌換 USD
$0.02693795
1 HLQT 兌換 MYR
RM0.1209513955
1 HLQT 兌換 TRY
0.954142189
1 HLQT 兌換 JPY
¥4.2473065765
1 HLQT 兌換 RUB
2.7377038585
1 HLQT 兌換 INR
2.3217819105
1 HLQT 兌換 IDR
Rp441.605667048
1 HLQT 兌換 PHP
1.58933905
1 HLQT 兌換 EGP
￡E.1.3611746135
1 HLQT 兌換 BRL
R$0.164860254
1 HLQT 兌換 CAD
C$0.038790648
1 HLQT 兌換 BDT
3.285891141
1 HLQT 兌換 NGN
41.764058921
1 HLQT 兌換 UAH
1.138936526
1 HLQT 兌換 VES
Bs1.42771135
1 HLQT 兌換 PKR
Rs7.5014109365
1 HLQT 兌換 KZT
14.215156215
1 HLQT 兌換 THB
฿0.934208106
1 HLQT 兌換 TWD
NT$0.8919155245
1 HLQT 兌換 CHF
Fr0.0245135345
1 HLQT 兌換 HKD
HK$0.209577251
1 HLQT 兌換 MAD
.د.م0.270457018