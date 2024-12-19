HbarSuite 圖標

HbarSuite 價格 (HSUITE)

USD

HbarSuite (HSUITE) 實時價格圖表

$0.00145079
$0.00145079$0.00145079
-6.50%(1D)

今天 HbarSuite (HSUITE) 的價格

今天 HbarSuite (HSUITE) 的實時價格爲 0.00144911 USD。目前其市值爲 $ 18.22M USD。HSUITE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HbarSuite 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 415.05K USD
- HbarSuite 當天價格變化爲 -6.63%
- 其循環供應量爲 12.52B USD

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HbarSuite (HSUITE) 價格表現 USD

今天內，HbarSuite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000103054173458291
在過去30天內，HbarSuite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006427594
在過去60天內，HbarSuite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024494517
在過去90天內，HbarSuite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008648883630304936

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000103054173458291-6.63%
30天$ +0.0006427594+44.36%
60天$ +0.0024494517+169.03%
90天$ +0.0008648883630304936+148.04%

HbarSuite (HSUITE) 價格分析

HbarSuite 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00130404
$ 0.00130404$ 0.00130404

$ 0.00215258
$ 0.00215258$ 0.00215258

$ 0.00352296
$ 0.00352296$ 0.00352296

-1.99%

-6.63%

-7.72%

HbarSuite (HSUITE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.22M
$ 18.22M$ 18.22M

$ 415.05K
$ 415.05K$ 415.05K

12.52B
12.52B 12.52B

什麼是HbarSuite (HSUITE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

HbarSuite (HSUITE) 資源

官網

大家還在問：關於 HbarSuite (HSUITE) 的其他問題

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HSUITE 兌換爲當地貨幣

1 HSUITE 兌換 AUD
A$0.002318576
1 HSUITE 兌換 GBP
0.0011447969
1 HSUITE 兌換 EUR
0.0013911456
1 HSUITE 兌換 USD
$0.00144911
1 HSUITE 兌換 MYR
RM0.006520995
1 HSUITE 兌換 TRY
0.0508202877
1 HSUITE 兌換 JPY
¥0.2270610459
1 HSUITE 兌換 RUB
0.1499104295
1 HSUITE 兌換 INR
0.1233482432
1 HSUITE 兌換 IDR
Rp23.7558978384
1 HSUITE 兌換 PHP
0.0855699455
1 HSUITE 兌換 EGP
￡E.0.0737886812
1 HSUITE 兌換 BRL
R$0.009129393
1 HSUITE 兌換 CAD
C$0.0020722273
1 HSUITE 兌換 BDT
0.173168645
1 HSUITE 兌換 NGN
2.253655872
1 HSUITE 兌換 UAH
0.0608191467
1 HSUITE 兌換 VES
Bs0.0724555
1 HSUITE 兌換 PKR
Rs0.4032003664
1 HSUITE 兌換 KZT
0.7574932703
1 HSUITE 兌換 THB
฿0.0500522594
1 HSUITE 兌換 TWD
NT$0.0472989504
1 HSUITE 兌換 CHF
Fr0.0012897079
1 HSUITE 兌換 HKD
HK$0.0112595847
1 HSUITE 兌換 MAD
.د.م0.0144621178