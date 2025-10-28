Hazmat（HZMT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001031 24H最低價 $ 0.00001044 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001031 24H最高價 $ 0.00001044 歷史最高 $ 0.00026596 最低價 $ 0.00001005 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +0.69% 漲跌幅（7D） -3.01%

Hazmat（HZMT）目前實時價格為 $0.00001042。過去 24 小時內，HZMT 的交易價格在 $ 0.00001031 至 $ 0.00001044 之間波動，市場活躍度顯著。HZMT 的歷史最高價為 $ 0.00026596，歷史最低價為 $ 0.00001005。

從短期表現來看，HZMT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +0.69%，過去 7 天內累計變動為 -3.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hazmat（HZMT）市場資訊

市值 $ 10.44K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.44K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Hazmat 的目前市值為 $ 10.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HZMT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.44K。