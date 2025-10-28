Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 110,871 $ 110,871 $ 110,871 24H最低價 $ 111,595 $ 111,595 $ 111,595 24H最高價 24H最低價 $ 110,871$ 110,871 $ 110,871 24H最高價 $ 111,595$ 111,595 $ 111,595 歷史最高 $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 最低價 $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 漲跌幅（1H） -0.12% 漲跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +1.19% 漲跌幅（7D） +1.19%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）目前實時價格為 $110,920。過去 24 小時內，HCBBTC 的交易價格在 $ 110,871 至 $ 111,595 之間波動，市場活躍度顯著。HCBBTC 的歷史最高價為 $ 128,529，歷史最低價為 $ 81,202。

從短期表現來看，HCBBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.12%，過去 24 小時內變動為 +0.04%，過去 7 天內累計變動為 +1.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）市場資訊

市值 $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K 流通量 0.15 0.15 0.15 總供應量 0.15313892 0.15313892 0.15313892

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC 的目前市值為 $ 16.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HCBBTC 的流通量為 0.15，總供應量是 0.15313892，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.99K。