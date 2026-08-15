HAVA 今日價格

HAVA (HAVA) 今日實時價格為 $ 2.21，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 HAVA 兌 USD 的匯率為 $ 2.21 每 HAVA。

HAVA 目前市值在 $ 8,848,745 排名第 #-，流通供應量為 4.00M HAVA。過去 24 小時內，HAVA 的交易價格在 $ 2.21（低點）和 $ 2.21（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.26，而歷史最低價為 $ 0.599564。

短期表現方面，HAVA 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.53%。過去一天，總交易量達到 $ 4.81K。

HAVA（HAVA）市場資訊

市值 $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M 成交量（24H） $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K 完全稀釋市值 $ 44.24M$ 44.24M $ 44.24M 流通量 4.00M 4.00M 4.00M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

HAVA 的目前市值為 $ 8.85M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.81K。HAVA 的流通量為 4.00M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.24M。