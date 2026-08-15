Hastra Wrapped YLDS 今日價格

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) 今日實時價格為 $ 0.994079，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 WYLDS 兌 USD 的匯率為 $ 0.994079 每 WYLDS。

Hastra Wrapped YLDS 目前市值在 $ 170,734,516 排名第 #-，流通供應量為 171.75M WYLDS。過去 24 小時內，WYLDS 的交易價格在 $ 0.994079（低點）和 $ 1.001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.071，而歷史最低價為 $ 0.979797。

短期表現方面，WYLDS 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.58%。過去一天，總交易量達到 $ 264.64。

Hastra Wrapped YLDS（WYLDS）市場資訊

市值 $ 170.73M$ 170.73M $ 170.73M 成交量（24H） $ 264.64$ 264.64 $ 264.64 完全稀釋市值 $ 170.73M$ 170.73M $ 170.73M 流通量 171.75M 171.75M 171.75M 總供應量 171,746,973.168128 171,746,973.168128 171,746,973.168128

Hastra Wrapped YLDS 的目前市值為 $ 170.73M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 264.64。WYLDS 的流通量為 171.75M，總供應量是 171746973.168128，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 170.73M。