Hastra PRIME 今日價格

Hastra PRIME (PRIME) 今日實時價格為 $ 1.053，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 PRIME 兌 USD 的匯率為 $ 1.053 每 PRIME。

Hastra PRIME 目前市值在 $ 551,319,296 排名第 #-，流通供應量為 523.49M PRIME。過去 24 小時內，PRIME 的交易價格在 $ 1.053（低點）和 $ 1.055（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.5，而歷史最低價為 $ 0.992801。

短期表現方面，PRIME 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.06%。過去一天，總交易量達到 $ 37.51M。

Hastra PRIME（PRIME）市場資訊

市值 $ 551.32M$ 551.32M $ 551.32M 成交量（24H） $ 37.51M$ 37.51M $ 37.51M 完全稀釋市值 $ 551.32M$ 551.32M $ 551.32M 流通量 523.49M 523.49M 523.49M 總供應量 523,488,740.553983 523,488,740.553983 523,488,740.553983

Hastra PRIME 的目前市值為 $ 551.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.51M。PRIME 的流通量為 523.49M，總供應量是 523488740.553983，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 551.32M。