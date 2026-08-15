Hastra AUTO 今日價格

Hastra AUTO (AUTO) 今日實時價格為 $ 1.01，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 AUTO 兌 USD 的匯率為 $ 1.01 每 AUTO。

Hastra AUTO 目前市值在 $ 5,183,885 排名第 #-，流通供應量為 5.13M AUTO。過去 24 小時內，AUTO 的交易價格在 $ 1.009（低點）和 $ 1.011（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.011，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，AUTO 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 71.92K。

Hastra AUTO（AUTO）市場資訊

市值 $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M 成交量（24H） $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K 完全稀釋市值 $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M 流通量 5.13M 5.13M 5.13M 總供應量 5,132,605.265487 5,132,605.265487 5,132,605.265487

Hastra AUTO 的目前市值為 $ 5.18M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 71.92K。AUTO 的流通量為 5.13M，總供應量是 5132605.265487，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.18M。