HashTensor（SN16）目前實時價格為 $0.879114。過去 24 小時內，SN16 的交易價格在 $ 0.832133 至 $ 0.879255 之間波動，市場活躍度顯著。SN16 的歷史最高價為 $ 4.08，歷史最低價為 $ 0.687579。
從短期表現來看，SN16 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +4.07%，過去 7 天內累計變動為 +24.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
HashTensor 的目前市值為 $ 2.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN16 的流通量為 2.75M，總供應量是 2753779.693506772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.42M。
今天內，HashTensor 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.03437669。
在過去30天內，HashTensor 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.1894336825。
在過去60天內，HashTensor 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0599523220。
在過去90天內，HashTensor 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.4314743325642254。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03437669
|+4.07%
|30天
|$ +0.1894336825
|+21.55%
|60天
|$ -0.0599523220
|-6.81%
|90天
|$ -0.4314743325642254
|-32.92%
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-04 13:39:16
|鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
|10-04 11:26:38
|行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
|10-03 10:20:00
|行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
|10-03 05:17:00
|行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
|10-01 14:11:00
|行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
|09-30 18:14:00
|行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。