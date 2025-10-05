HashTensor（SN16）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.832133 24H最高價 $ 0.879255 歷史最高 $ 4.08 最低價 $ 0.687579 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +4.07% 漲跌幅（7D） +24.07%

HashTensor（SN16）目前實時價格為 $0.879114。過去 24 小時內，SN16 的交易價格在 $ 0.832133 至 $ 0.879255 之間波動，市場活躍度顯著。SN16 的歷史最高價為 $ 4.08，歷史最低價為 $ 0.687579。

從短期表現來看，SN16 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +4.07%，過去 7 天內累計變動為 +24.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

HashTensor（SN16）市場資訊

市值 $ 2.42M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.42M 流通量 2.75M 總供應量 2,753,779.693506772

HashTensor 的目前市值為 $ 2.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN16 的流通量為 2.75M，總供應量是 2753779.693506772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.42M。