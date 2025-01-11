Hashport Bridged wAVAX 價格 (WAVAX[HTS])

USD

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 實時價格圖表

$36.7
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-0.70%(1D)

今天 Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 的價格

今天 Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 的實時價格爲 36.7 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WAVAX[HTS] 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hashport Bridged wAVAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.32K USD
- Hashport Bridged wAVAX 當天價格變化爲 -0.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 價格表現 USD

今天內，Hashport Bridged wAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.27919072665517
在過去30天內，Hashport Bridged wAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.9862241400
在過去60天內，Hashport Bridged wAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.5154494300
在過去90天內，Hashport Bridged wAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.034333019136697

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.27919072665517-0.75%
30天$ -9.9862241400-27.21%
60天$ +1.5154494300+4.13%
90天$ +8.034333019136697+28.03%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 價格分析

Hashport Bridged wAVAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 36.02
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$ 38.24
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$ 87.1
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+0.71%

-0.75%

-11.83%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 7.32K
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什麼是Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

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Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 資源

官網

大家還在問：關於 Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) 的其他問題

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WAVAX[HTS] 兌換爲當地貨幣

1 WAVAX[HTS] 兌換 AUD
A$59.454
1 WAVAX[HTS] 兌換 GBP
29.727
1 WAVAX[HTS] 兌換 EUR
35.599
1 WAVAX[HTS] 兌換 USD
$36.7
1 WAVAX[HTS] 兌換 MYR
RM164.783
1 WAVAX[HTS] 兌換 TRY
1,299.914
1 WAVAX[HTS] 兌換 JPY
¥5,786.489
1 WAVAX[HTS] 兌換 RUB
3,729.821
1 WAVAX[HTS] 兌換 INR
3,163.173
1 WAVAX[HTS] 兌換 IDR
Rp601,639.248
1 WAVAX[HTS] 兌換 PHP
2,165.3
1 WAVAX[HTS] 兌換 EGP
￡E.1,854.451
1 WAVAX[HTS] 兌換 BRL
R$224.604
1 WAVAX[HTS] 兌換 CAD
C$52.848
1 WAVAX[HTS] 兌換 BDT
4,476.666
1 WAVAX[HTS] 兌換 NGN
56,898.946
1 WAVAX[HTS] 兌換 UAH
1,551.676
1 WAVAX[HTS] 兌換 VES
Bs1,945.1
1 WAVAX[HTS] 兌換 PKR
Rs10,219.849
1 WAVAX[HTS] 兌換 KZT
19,366.59
1 WAVAX[HTS] 兌換 THB
฿1,272.756
1 WAVAX[HTS] 兌換 TWD
NT$1,215.137
1 WAVAX[HTS] 兌換 CHF
Fr33.397
1 WAVAX[HTS] 兌換 HKD
HK$285.526
1 WAVAX[HTS] 兌換 MAD
.د.م368.468