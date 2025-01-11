Hashport Bridged QNT 圖標

Hashport Bridged QNT 價格 (QNT[HTS])

USD

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 實時價格圖表

$103.59
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-0.30%(1D)

今天 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的價格

今天 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的實時價格爲 103.83 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QNT[HTS] 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hashport Bridged QNT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.39K USD
- Hashport Bridged QNT 當天價格變化爲 +0.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 價格表現 USD

今天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.12132
在過去30天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -32.0619771900
在過去60天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +55.2713774310
在過去90天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +37.66589642264673

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.12132+0.12%
30天$ -32.0619771900-30.87%
60天$ +55.2713774310+53.23%
90天$ +37.66589642264673+56.93%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 價格分析

Hashport Bridged QNT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 99.78
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$ 106.16
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$ 237.24
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+0.56%

+0.12%

-12.78%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 35.39K
$ 35.39K$ 35.39K

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什麼是Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

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Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 資源

官網

大家還在問：關於 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的其他問題

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QNT[HTS] 兌換爲當地貨幣

1 QNT[HTS] 兌換 AUD
A$168.2046
1 QNT[HTS] 兌換 GBP
84.1023
1 QNT[HTS] 兌換 EUR
100.7151
1 QNT[HTS] 兌換 USD
$103.83
1 QNT[HTS] 兌換 MYR
RM466.1967
1 QNT[HTS] 兌換 TRY
3,677.6586
1 QNT[HTS] 兌換 JPY
¥16,370.8761
1 QNT[HTS] 兌換 RUB
10,552.2429
1 QNT[HTS] 兌換 INR
8,949.1077
1 QNT[HTS] 兌換 IDR
Rp1,702,130.8752
1 QNT[HTS] 兌換 PHP
6,125.97
1 QNT[HTS] 兌換 EGP
￡E.5,246.5299
1 QNT[HTS] 兌換 BRL
R$635.4396
1 QNT[HTS] 兌換 CAD
C$149.5152
1 QNT[HTS] 兌換 BDT
12,665.1834
1 QNT[HTS] 兌換 NGN
160,975.9554
1 QNT[HTS] 兌換 UAH
4,389.9324
1 QNT[HTS] 兌換 VES
Bs5,502.99
1 QNT[HTS] 兌換 PKR
Rs28,913.5401
1 QNT[HTS] 兌換 KZT
54,791.091
1 QNT[HTS] 兌換 THB
฿3,600.8244
1 QNT[HTS] 兌換 TWD
NT$3,437.8113
1 QNT[HTS] 兌換 CHF
Fr94.4853
1 QNT[HTS] 兌換 HKD
HK$807.7974
1 QNT[HTS] 兌換 MAD
.د.م1,042.4532