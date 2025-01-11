Hashport Bridged QNT 價格 (QNT[HTS])
今天 Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) 的實時價格爲 103.83 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。QNT[HTS] 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hashport Bridged QNT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.39K USD
- Hashport Bridged QNT 當天價格變化爲 +0.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.12132。
在過去30天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -32.0619771900。
在過去60天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +55.2713774310。
在過去90天內，Hashport Bridged QNT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +37.66589642264673。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.12132
|+0.12%
|30天
|$ -32.0619771900
|-30.87%
|60天
|$ +55.2713774310
|+53.23%
|90天
|$ +37.66589642264673
|+56.93%
Hashport Bridged QNT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.56%
+0.12%
-12.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 QNT[HTS] 兌換 AUD
A$168.2046
|1 QNT[HTS] 兌換 GBP
￡84.1023
|1 QNT[HTS] 兌換 EUR
€100.7151
|1 QNT[HTS] 兌換 USD
$103.83
|1 QNT[HTS] 兌換 MYR
RM466.1967
|1 QNT[HTS] 兌換 TRY
₺3,677.6586
|1 QNT[HTS] 兌換 JPY
¥16,370.8761
|1 QNT[HTS] 兌換 RUB
₽10,552.2429
|1 QNT[HTS] 兌換 INR
₹8,949.1077
|1 QNT[HTS] 兌換 IDR
Rp1,702,130.8752
|1 QNT[HTS] 兌換 PHP
₱6,125.97
|1 QNT[HTS] 兌換 EGP
￡E.5,246.5299
|1 QNT[HTS] 兌換 BRL
R$635.4396
|1 QNT[HTS] 兌換 CAD
C$149.5152
|1 QNT[HTS] 兌換 BDT
৳12,665.1834
|1 QNT[HTS] 兌換 NGN
₦160,975.9554
|1 QNT[HTS] 兌換 UAH
₴4,389.9324
|1 QNT[HTS] 兌換 VES
Bs5,502.99
|1 QNT[HTS] 兌換 PKR
Rs28,913.5401
|1 QNT[HTS] 兌換 KZT
₸54,791.091
|1 QNT[HTS] 兌換 THB
฿3,600.8244
|1 QNT[HTS] 兌換 TWD
NT$3,437.8113
|1 QNT[HTS] 兌換 CHF
Fr94.4853
|1 QNT[HTS] 兌換 HKD
HK$807.7974
|1 QNT[HTS] 兌換 MAD
.د.م1,042.4532