Hashport Bridged LINK 價格 (LINK[HTS])
今天 Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) 的實時價格爲 20.3 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LINK[HTS] 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hashport Bridged LINK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.98K USD
- Hashport Bridged LINK 當天價格變化爲 -0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Hashport Bridged LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01342377807429。
在過去30天內，Hashport Bridged LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.9557662500。
在過去60天內，Hashport Bridged LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.8615769400。
在過去90天內，Hashport Bridged LINK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.397027650230448。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01342377807429
|-0.06%
|30天
|$ -5.9557662500
|-29.33%
|60天
|$ +7.8615769400
|+38.73%
|90天
|$ +9.397027650230448
|+86.19%
Hashport Bridged LINK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.31%
-0.06%
-11.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 LINK[HTS] 兌換 AUD
A$32.886
|1 LINK[HTS] 兌換 GBP
￡16.443
|1 LINK[HTS] 兌換 EUR
€19.691
|1 LINK[HTS] 兌換 USD
$20.3
|1 LINK[HTS] 兌換 MYR
RM91.147
|1 LINK[HTS] 兌換 TRY
₺719.026
|1 LINK[HTS] 兌換 JPY
¥3,200.701
|1 LINK[HTS] 兌換 RUB
₽2,063.089
|1 LINK[HTS] 兌換 INR
₹1,749.657
|1 LINK[HTS] 兌換 IDR
Rp332,786.832
|1 LINK[HTS] 兌換 PHP
₱1,197.7
|1 LINK[HTS] 兌換 EGP
￡E.1,025.759
|1 LINK[HTS] 兌換 BRL
R$124.236
|1 LINK[HTS] 兌換 CAD
C$29.232
|1 LINK[HTS] 兌換 BDT
৳2,476.194
|1 LINK[HTS] 兌換 NGN
₦31,472.714
|1 LINK[HTS] 兌換 UAH
₴858.284
|1 LINK[HTS] 兌換 VES
Bs1,075.9
|1 LINK[HTS] 兌換 PKR
Rs5,652.941
|1 LINK[HTS] 兌換 KZT
₸10,712.31
|1 LINK[HTS] 兌換 THB
฿704.004
|1 LINK[HTS] 兌換 TWD
NT$672.133
|1 LINK[HTS] 兌換 CHF
Fr18.473
|1 LINK[HTS] 兌換 HKD
HK$157.934
|1 LINK[HTS] 兌換 MAD
.د.م203.812