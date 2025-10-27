Harmonix kHYPE（HAKHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 46.74 $ 46.74 $ 46.74 24H最低價 $ 49.12 $ 49.12 $ 49.12 24H最高價 24H最低價 $ 46.74$ 46.74 $ 46.74 24H最高價 $ 49.12$ 49.12 $ 49.12 歷史最高 $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 最低價 $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 漲跌幅（1H） -0.63% 漲跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） +22.14% 漲跌幅（7D） +22.14%

Harmonix kHYPE（HAKHYPE）目前實時價格為 $47.26。過去 24 小時內，HAKHYPE 的交易價格在 $ 46.74 至 $ 49.12 之間波動，市場活躍度顯著。HAKHYPE 的歷史最高價為 $ 59.64，歷史最低價為 $ 29.77。

從短期表現來看，HAKHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.63%，過去 24 小時內變動為 -0.08%，過去 7 天內累計變動為 +22.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Harmonix kHYPE（HAKHYPE）市場資訊

市值 $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M 流通量 146.24K 146.24K 146.24K 總供應量 146,235.4324022489 146,235.4324022489 146,235.4324022489

Harmonix kHYPE 的目前市值為 $ 6.91M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HAKHYPE 的流通量為 146.24K，總供應量是 146235.4324022489，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.91M。