Harmonix Finance 今日價格

Harmonix Finance (HAR) 今日實時價格為 $ 0.00225291，過去 24 小時內變化了 11.68%。目前 HAR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00225291 每 HAR。

Harmonix Finance 目前市值在 $ 2,252,972 排名第 #-，流通供應量為 308.96M HAR。過去 24 小時內，HAR 的交易價格在 $ 0.00201075（低點）和 $ 0.00225295（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01278724，而歷史最低價為 $ 0.00159854。

短期表現方面，HAR 在過去一小時內波動了 +2.72%，過去7 天內波動了 +13.10%。過去一天，總交易量達到 $ 133.70。

Harmonix Finance（HAR）市場資訊

市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 成交量（24H） $ 133.70$ 133.70 $ 133.70 完全稀釋市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 流通量 308.96M 308.96M 308.96M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Harmonix Finance 的目前市值為 $ 2.25M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 133.70。HAR 的流通量為 308.96M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.25M。