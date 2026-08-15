Harambe on Solana 今日價格

Harambe on Solana (HARAMBE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.26%。目前 HARAMBE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HARAMBE。

Harambe on Solana 目前市值在 $ 375,650 排名第 #-，流通供應量為 999.94M HARAMBE。過去 24 小時內，HARAMBE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.088468，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HARAMBE 在過去一小時內波動了 +0.21%，過去7 天內波動了 +15.91%。過去一天，總交易量達到 $ 2.89K。

Harambe on Solana（HARAMBE）市場資訊

市值 $ 375.65K$ 375.65K $ 375.65K 成交量（24H） $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K 完全稀釋市值 $ 375.65K$ 375.65K $ 375.65K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,943,036.08 999,943,036.08 999,943,036.08

Harambe on Solana 的目前市值為 $ 375.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.89K。HARAMBE 的流通量為 999.94M，總供應量是 999943036.08，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 375.65K。