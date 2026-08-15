Harambe AI 今日價格

Harambe AI (HARAMBEAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.96%。目前 HARAMBEAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HARAMBEAI。

Harambe AI 目前市值在 $ 189,808 排名第 #-，流通供應量為 401.58M HARAMBEAI。過去 24 小時內，HARAMBEAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.17，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HARAMBEAI 在過去一小時內波動了 -1.77%，過去7 天內波動了 +5.96%。過去一天，總交易量達到 $ 852.27。

Harambe AI（HARAMBEAI）市場資訊

市值 $ 189.81K$ 189.81K $ 189.81K 成交量（24H） $ 852.27$ 852.27 $ 852.27 完全稀釋市值 $ 326.13K$ 326.13K $ 326.13K 流通量 401.58M 401.58M 401.58M 總供應量 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

Harambe AI 的目前市值為 $ 189.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 852.27。HARAMBEAI 的流通量為 401.58M，總供應量是 585983800.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 326.13K。