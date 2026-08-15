Happy Hour 今日價格

Happy Hour (HH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 HH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HH。

Happy Hour 目前市值在 $ 20,677 排名第 #-，流通供應量為 99.08B HH。過去 24 小時內，HH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.34%。過去一天，總交易量達到 --。

Happy Hour（HH）市場資訊

市值 $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K 流通量 99.08B 99.08B 99.08B 總供應量 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

Happy Hour 的目前市值為 $ 20.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HH 的流通量為 99.08B，總供應量是 99078405146.03534，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.87K。