Happy Cat 今日價格

Happy Cat (HAPPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 HAPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HAPPY。

Happy Cat 目前市值在 $ 414,235 排名第 #-，流通供應量為 3.33B HAPPY。過去 24 小時內，HAPPY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.055847，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HAPPY 在過去一小時內波動了 -2.67%，過去7 天內波動了 +2.66%。過去一天，總交易量達到 $ 44.22K。

Happy Cat（HAPPY）市場資訊

市值 $ 414.24K$ 414.24K $ 414.24K 成交量（24H） $ 44.22K$ 44.22K $ 44.22K 完全稀釋市值 $ 414.24K$ 414.24K $ 414.24K 流通量 3.33B 3.33B 3.33B 總供應量 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

Happy Cat 的目前市值為 $ 414.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.22K。HAPPY 的流通量為 3.33B，總供應量是 3333333333.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 414.24K。