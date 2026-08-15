Hantavirus 今日價格

Hantavirus (HANTA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.06%。目前 HANTA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HANTA。

Hantavirus 目前市值在 $ 106,035 排名第 #-，流通供應量為 999.63M HANTA。過去 24 小時內，HANTA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01203534，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HANTA 在過去一小時內波動了 -1.95%，過去7 天內波動了 +0.51%。過去一天，總交易量達到 $ 2.89K。

Hantavirus（HANTA）市場資訊

市值 $ 106.04K$ 106.04K $ 106.04K 成交量（24H） $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K 完全稀釋市值 $ 106.04K$ 106.04K $ 106.04K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 總供應量 999,632,460.523307 999,632,460.523307 999,632,460.523307

Hantavirus 的目前市值為 $ 106.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.89K。HANTA 的流通量為 999.63M，總供應量是 999632460.523307，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.04K。