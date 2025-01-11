HANePlatform 圖標

HANePlatform 價格 (HANEP)

USD

HANePlatform (HANEP) 實時價格圖表

$9.15
$9.15$9.15
-1.50%(1D)

今天 HANePlatform (HANEP) 的價格

今天 HANePlatform (HANEP) 的實時價格爲 9.15 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HANEP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HANePlatform 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 410.19K USD
- HANePlatform 當天價格變化爲 -1.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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HANePlatform (HANEP) 價格表現 USD

今天內，HANePlatform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.144839050261478
在過去30天內，HANePlatform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.8989504200
在過去60天內，HANePlatform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.9985965050
在過去90天內，HANePlatform 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.664338002435495

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.144839050261478-1.55%
30天$ -3.8989504200-42.61%
60天$ -4.9985965050-54.62%
90天$ -11.664338002435495-56.03%

HANePlatform (HANEP) 價格分析

HANePlatform 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 9.08
$ 9.08$ 9.08

$ 9.44
$ 9.44$ 9.44

$ 139.57
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+0.64%

-1.55%

-13.81%

HANePlatform (HANEP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 410.19K
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0.00
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什麼是HANePlatform (HANEP)

HANeP boosts real-life use cases and rewards in HanChain, powering decentralized copyright finance.

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HANePlatform (HANEP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 HANePlatform (HANEP) 的其他問題

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HANEP 兌換爲當地貨幣

1 HANEP 兌換 AUD
A$14.823
1 HANEP 兌換 GBP
7.4115
1 HANEP 兌換 EUR
8.8755
1 HANEP 兌換 USD
$9.15
1 HANEP 兌換 MYR
RM41.0835
1 HANEP 兌換 TRY
324.093
1 HANEP 兌換 JPY
¥1,442.6805
1 HANEP 兌換 RUB
929.9145
1 HANEP 兌換 INR
788.6385
1 HANEP 兌換 IDR
Rp149,999.976
1 HANEP 兌換 PHP
539.85
1 HANEP 兌換 EGP
￡E.462.3495
1 HANEP 兌換 BRL
R$55.998
1 HANEP 兌換 CAD
C$13.176
1 HANEP 兌換 BDT
1,116.117
1 HANEP 兌換 NGN
14,185.977
1 HANEP 兌換 UAH
386.862
1 HANEP 兌換 VES
Bs484.95
1 HANEP 兌換 PKR
Rs2,548.0005
1 HANEP 兌換 KZT
4,828.455
1 HANEP 兌換 THB
฿317.322
1 HANEP 兌換 TWD
NT$302.9565
1 HANEP 兌換 CHF
Fr8.3265
1 HANEP 兌換 HKD
HK$71.187
1 HANEP 兌換 MAD
.د.م91.866