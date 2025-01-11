HanChain 圖標

HanChain 價格 (HAN)

USD

HanChain (HAN) 實時價格圖表

$0.00501269
$0.00501269$0.00501269
+0.60%(1D)

今天 HanChain (HAN) 的價格

今天 HanChain (HAN) 的實時價格爲 0.00500994 USD。目前其市值爲 $ 911.88K USD。HAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HanChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.91M USD
- HanChain 當天價格變化爲 +0.59%
- 其循環供應量爲 181.98M USD

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HanChain (HAN) 價格表現 USD

今天內，HanChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，HanChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012633385
在過去60天內，HanChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017287444
在過去90天內，HanChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002065995483913673

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.59%
30天$ -0.0012633385-25.21%
60天$ -0.0017287444-34.50%
90天$ -0.002065995483913673-29.19%

HanChain (HAN) 價格分析

HanChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00492052
$ 0.00492052$ 0.00492052

$ 0.00509509
$ 0.00509509$ 0.00509509

$ 26.97
$ 26.97$ 26.97

-0.23%

+0.59%

-9.60%

HanChain (HAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 911.88K
$ 911.88K$ 911.88K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

181.98M
181.98M 181.98M

什麼是HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

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HanChain (HAN) 資源

官網

大家還在問：關於 HanChain (HAN) 的其他問題

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HAN 兌換爲當地貨幣

1 HAN 兌換 AUD
A$0.0081161028
1 HAN 兌換 GBP
0.0040580514
1 HAN 兌換 EUR
0.0048596418
1 HAN 兌換 USD
$0.00500994
1 HAN 兌換 MYR
RM0.0224946306
1 HAN 兌換 TRY
0.1774520748
1 HAN 兌換 JPY
¥0.7899172398
1 HAN 兌換 RUB
0.5091602022
1 HAN 兌換 INR
0.4318067286
1 HAN 兌換 IDR
Rp82.1301507936
1 HAN 兌換 PHP
0.29558646
1 HAN 兌換 EGP
￡E.0.2531522682
1 HAN 兌換 BRL
R$0.0306608328
1 HAN 兌換 CAD
C$0.0072143136
1 HAN 兌換 BDT
0.6111124812
1 HAN 兌換 NGN
7.7673107772
1 HAN 兌換 UAH
0.2118202632
1 HAN 兌換 VES
Bs0.26552682
1 HAN 兌換 PKR
Rs1.3951179918
1 HAN 兌換 KZT
2.643745338
1 HAN 兌換 THB
฿0.1737447192
1 HAN 兌換 TWD
NT$0.1658791134
1 HAN 兌換 CHF
Fr0.0045590454
1 HAN 兌換 HKD
HK$0.0389773332
1 HAN 兌換 MAD
.د.م0.0502997976