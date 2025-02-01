Hamster Wheel Breaker 價格 (BREAKER)
今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的實時價格爲 0.00027372 USD。目前其市值爲 $ 272.68K USD。BREAKER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hamster Wheel Breaker 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 167.56K USD
- Hamster Wheel Breaker 當天價格變化爲 -6.52%
- 其循環供應量爲 999.72M USD
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今天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-6.52%
|30天
|$ 0
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|60天
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|90天
|$ 0
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Hamster Wheel Breaker 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.53%
-6.52%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BREAKER 兌換 AUD
A$0.000437952
|1 BREAKER 兌換 GBP
￡0.000218976
|1 BREAKER 兌換 EUR
€0.0002627712
|1 BREAKER 兌換 USD
$0.00027372
|1 BREAKER 兌換 MYR
RM0.001218054
|1 BREAKER 兌換 TRY
₺0.009771804
|1 BREAKER 兌換 JPY
¥0.042481344
|1 BREAKER 兌換 RUB
₽0.0269805804
|1 BREAKER 兌換 INR
₹0.023731524
|1 BREAKER 兌換 IDR
Rp4.4872123968
|1 BREAKER 兌換 PHP
₱0.0159907224
|1 BREAKER 兌換 EGP
￡E.0.0137462184
|1 BREAKER 兌換 BRL
R$0.0015985248
|1 BREAKER 兌換 CAD
C$0.000396894
|1 BREAKER 兌換 BDT
৳0.0333637308
|1 BREAKER 兌換 NGN
₦0.4230588948
|1 BREAKER 兌換 UAH
₴0.0114086496
|1 BREAKER 兌換 VES
Bs0.01587576
|1 BREAKER 兌換 PKR
Rs0.0763295592
|1 BREAKER 兌換 KZT
₸0.1417486392
|1 BREAKER 兌換 THB
฿0.0092489988
|1 BREAKER 兌換 TWD
NT$0.0090163368
|1 BREAKER 兌換 CHF
Fr0.0002490852
|1 BREAKER 兌換 HKD
HK$0.0021322788
|1 BREAKER 兌換 MAD
.د.م0.0027454116