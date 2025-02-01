Hamster Wheel Breaker 圖標

Hamster Wheel Breaker 價格 (BREAKER)

USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 實時價格圖表

$0.00027379
$0.00027379$0.00027379
-6.50%(1D)

今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的價格

今天 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的實時價格爲 0.00027372 USD。目前其市值爲 $ 272.68K USD。BREAKER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hamster Wheel Breaker 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 167.56K USD
- Hamster Wheel Breaker 當天價格變化爲 -6.52%
- 其循環供應量爲 999.72M USD

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Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 價格表現 USD

今天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Hamster Wheel Breaker 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.52%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 價格分析

Hamster Wheel Breaker 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00027228
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$ 0.00029293
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$ 0.00029293
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+0.53%

-6.52%

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Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 272.68K
$ 272.68K$ 272.68K

$ 167.56K
$ 167.56K$ 167.56K

999.72M
999.72M 999.72M

什麼是Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

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Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 資源

官網

大家還在問：關於 Hamster Wheel Breaker (BREAKER) 的其他問題

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BREAKER 兌換爲當地貨幣

1 BREAKER 兌換 AUD
A$0.000437952
1 BREAKER 兌換 GBP
0.000218976
1 BREAKER 兌換 EUR
0.0002627712
1 BREAKER 兌換 USD
$0.00027372
1 BREAKER 兌換 MYR
RM0.001218054
1 BREAKER 兌換 TRY
0.009771804
1 BREAKER 兌換 JPY
¥0.042481344
1 BREAKER 兌換 RUB
0.0269805804
1 BREAKER 兌換 INR
0.023731524
1 BREAKER 兌換 IDR
Rp4.4872123968
1 BREAKER 兌換 PHP
0.0159907224
1 BREAKER 兌換 EGP
￡E.0.0137462184
1 BREAKER 兌換 BRL
R$0.0015985248
1 BREAKER 兌換 CAD
C$0.000396894
1 BREAKER 兌換 BDT
0.0333637308
1 BREAKER 兌換 NGN
0.4230588948
1 BREAKER 兌換 UAH
0.0114086496
1 BREAKER 兌換 VES
Bs0.01587576
1 BREAKER 兌換 PKR
Rs0.0763295592
1 BREAKER 兌換 KZT
0.1417486392
1 BREAKER 兌換 THB
฿0.0092489988
1 BREAKER 兌換 TWD
NT$0.0090163368
1 BREAKER 兌換 CHF
Fr0.0002490852
1 BREAKER 兌換 HKD
HK$0.0021322788
1 BREAKER 兌換 MAD
.د.م0.0027454116