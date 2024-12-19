Hakka Finance 圖標

Hakka Finance 價格 (HAKKA)

USD

Hakka Finance (HAKKA) 實時價格圖表

$0.00299062
$0.00299062$0.00299062
+0.10%(1D)

今天 Hakka Finance (HAKKA) 的價格

今天 Hakka Finance (HAKKA) 的實時價格爲 0.00299062 USD。目前其市值爲 $ 870.80K USD。HAKKA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hakka Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.26 USD
- Hakka Finance 當天價格變化爲 +0.20%
- 其循環供應量爲 292.49M USD

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Hakka Finance (HAKKA) 價格表現 USD

今天內，Hakka Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Hakka Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009715085
在過去60天內，Hakka Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017340042
在過去90天內，Hakka Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000635642031839586

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.20%
30天$ +0.0009715085+32.49%
60天$ +0.0017340042+57.98%
90天$ +0.000635642031839586+26.99%

Hakka Finance (HAKKA) 價格分析

Hakka Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00277125
$ 0.00277125$ 0.00277125

$ 0.00305144
$ 0.00305144$ 0.00305144

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.20%

+0.20%

+5.64%

Hakka Finance (HAKKA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 870.80K
$ 870.80K$ 870.80K

$ 34.26
$ 34.26$ 34.26

292.49M
292.49M 292.49M

什麼是Hakka Finance (HAKKA)

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Hakka Finance (HAKKA) 資源

官網

大家還在問：關於 Hakka Finance (HAKKA) 的其他問題

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HAKKA 兌換爲當地貨幣

1 HAKKA 兌換 AUD
A$0.004784992
1 HAKKA 兌換 GBP
0.0023625898
1 HAKKA 兌換 EUR
0.0028709952
1 HAKKA 兌換 USD
$0.00299062
1 HAKKA 兌換 MYR
RM0.01345779
1 HAKKA 兌換 TRY
0.1048810434
1 HAKKA 兌換 JPY
¥0.4686002478
1 HAKKA 兌換 RUB
0.309379639
1 HAKKA 兌換 INR
0.2545615744
1 HAKKA 兌換 IDR
Rp49.0265495328
1 HAKKA 兌換 PHP
0.176596111
1 HAKKA 兌換 EGP
￡E.0.1522823704
1 HAKKA 兌換 BRL
R$0.018840906
1 HAKKA 兌換 CAD
C$0.0042765866
1 HAKKA 兌換 BDT
0.35737909
1 HAKKA 兌換 NGN
4.651012224
1 HAKKA 兌換 UAH
0.1255163214
1 HAKKA 兌換 VES
Bs0.149531
1 HAKKA 兌換 PKR
Rs0.8321101088
1 HAKKA 兌換 KZT
1.5632867926
1 HAKKA 兌換 THB
฿0.1032960148
1 HAKKA 兌換 TWD
NT$0.0976138368
1 HAKKA 兌換 CHF
Fr0.0026616518
1 HAKKA 兌換 HKD
HK$0.0232371174
1 HAKKA 兌換 MAD
.د.م0.0298463876