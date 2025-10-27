haHYPE（HAHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 46.71 24H最高價 $ 49.8 歷史最高 $ 59.84 最低價 $ 14.81 漲跌幅（1H） -0.61% 漲跌幅（1D） -1.41% 漲跌幅（7D） +19.05%

haHYPE（HAHYPE）目前實時價格為 $47.31。過去 24 小時內，HAHYPE 的交易價格在 $ 46.71 至 $ 49.8 之間波動，市場活躍度顯著。HAHYPE 的歷史最高價為 $ 59.84，歷史最低價為 $ 14.81。

從短期表現來看，HAHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.61%，過去 24 小時內變動為 -1.41%，過去 7 天內累計變動為 +19.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

haHYPE（HAHYPE）市場資訊

市值 $ 5.09M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.09M 流通量 107.73K 總供應量 107,730.3333754858

haHYPE 的目前市值為 $ 5.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HAHYPE 的流通量為 107.73K，總供應量是 107730.3333754858，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.09M。